HP LaserJet: stampante multifunzione a metà prezzo su Amazon!

La stampante HP LaserJet M140we 7MD72E è in questo momento a soli 91,99€, con il 49% di sconto su Amazon! Prezzo dimezzato per una delle migliori stampanti sul mercato targate HP. Si tratta di un’offerta decisamente da non lasciarsi scappare e che vi permetterà di portarvi a casa un prodotto affidabile, di altissima qualità ad un prezzo estremamente conveniente!

Stampante HP al 49% di sconto su Amazon!

La stampante HP LaserJet M140we 7MD72E è, come detto poc’anzi, disponibile al 49% di sconto su Amazon. Si tratta di un prodotto che garantisce un’ottima connettività con ogni dispositivo: è infatti possibile stampare tramite PC, Smartphone o tablet con l’app HP Smart. Questo dispositivo, oltre a stampare fino a 20 ppm, laser, manuale, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 esegue scansioni e copie di documenti e immagini tramite lo scanner piano A4.

Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, il che garantisce una altissima qualità considerando l’esclusività insita al prodotto e all’azienda. Ricordiamo che questa stampante HP per funzionare richiede un account HP ed una connessione Internet continua. Inoltre questo è il periodo più adatto per acquistare una stampante. Si ritorna a scuola e si ritorna in ufficio e la possibilità di stampare documenti vari in poco tempo e con tanta qualità è di fondamentale importanza. L’offerta giusta al momento giusto.

La stampante HP LaserJet è disponibile a metà prezzo (49% di sconto) su Amazon! Un’opportunità da non perdere. Che siate studenti, lavoratori o se siete semplicemente alla ricerca di un dispositivo che gestisca le stampe dei vostri documenti e non solo, con qualità e rapidità non potete non approfittare di questa magnifica offerta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.