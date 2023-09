HP NOTEBOOK, il prezzo è crollato del 30%: meglio SBRIGARSI

I computer HP sono stati definiti dagli addetti ai lavori “macchine da guerra“. Come dargli torto? Un’azienda che da anni garantisce qualità e lunga durata dei suoi prodotti. Se a ciò ci aggiungiamo eventuali prezzi ribassati in promozione, abbiamo autentiche occasioni imperdibili. Come questo Notebook HP 15s-eq3001sl, il cui prezzo è stato ribassato del 29%, portato così addirittura a 499.99 euro!

Qualche esempio? Il processore è un avanzato AMD Ryzen 5 5625U; la RAM è di 8 GB; la memoria è una SSD 512 GB; la Scheda Grafica è la collaudata AMD Radeon; il sistema operativo è l’ultimo arrivato in casa Microsoft: Windows 11 Home; il Display è un confortevole 15,6″ in FHD; la Webcam 720p HD; il colore è in un elegante argento. Insomma, un riassunto che già dovrebbe diradare ogni dubbio.

HP Notebook 15s-eq3001sl: caratteristiche e offerte

Approfondiamo meglio le caratteristiche prima solo accennate di questo Notebook HP, modello 15s-eq3001sl. Partiamo da un disco rigido da 512 GB, il Modello della CPU è il collaudato processore Ryzen 5. La RAM consente di utilizzarlo senza rischi di intoppi e rallentamenti, essendo di 8 GB. Il sistema operativo è l’ultimo arrivato in casa Microsoft, quindi non dovrete effettuare alcun aggiornamento a posteriori: il Windows 11 Home. Il rivestimento anti-riflesso consentirà di lavorare senza fastidi anche se esposti alla luce.

E ancora, la scheda grafica integrata è la AMD Radeon, un modello anche esso già collaudato e da anni sui computer HP. Ideale quindi anche per chi pratica gaming con il portatile, senza dover sacrificare colori vividi e accesi. Sempre in tema di schermo, la risoluzione è ‎1920 x 1080 pixel, mentre le dimensioni sono di 15″, quindi il giusto compromesso tra una visione soddisfacente e una comoda trasportabilità. Anche perché pesa circa un chilo e mezzo. L’hard disk è composto da 512 GB.

Il portatile è un ottimo compromesso tra chi non vuole rinunciare alla potenza di un Pc, ma neppure la possibilità di portarlo con sé ovunque. Questo straordinario portatile HP è offerto in promozione a 499 euro, prezzo quindi abbattuto di un terzo! Ma devi affrettarti, si tratta di un’offerta a tempo che non durerà per molto.

