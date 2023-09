HP OfficeJet Pro 8025e, la stampante per tutti: occasione FURBISSIMA su Amazon

Quando si tratta di stampanti multifunzione affidabili e performanti, la HP OfficeJet Pro 8025e si distingue come una scelta eccellente per le esigenze aziendali e domestiche. Questa stampante offre una serie di funzionalità avanzate e connettività moderna per migliorare la produttività e semplificare il flusso di lavoro.

Questa stampante è progettata per adattarsi a qualsiasi spazio. Il suo design compatto la rende ideale per l’uso in ufficio o a casa. E poi oggi costa una miseria, appena 119€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino di 219,90€.

Caratteristiche principali

La funzione di stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare carta e semplifica la gestione dei documenti a doppia faccia. La OfficeJet Pro 8025e può stampare fino a 20 pagine al minuto (ppm) in bianco e nero o a colori, garantendo la massima efficienza nelle tue attività di stampa.

La connettività Wi-Fi integrata ti consente di stampare da dispositivi mobili, tablet e computer portatili senza doverli collegare fisicamente alla stampante. Inoltre, puoi stampare direttamente dalla cloud grazie all’app HP Smart.

Con l’iscrizione a HP+, ricevi sei mesi di servizio Instant Ink incluso. Questo significa che riceverai automaticamente cartucce di inchiostro a casa tua quando ne hai bisogno, risparmiando tempo e denaro. La OfficeJet Pro 8025e è Energy Star certificata e progettata per ridurre l’impatto ambientale, aiutandoti a rispettare l’ambiente.

Se stai cercando una stampante multifunzione affidabile e ricca di funzionalità per soddisfare le tue esigenze di stampa, la HP OfficeJet Pro 8025e è la scelta giusta. Specie a questo prezzo, ovvero 119€ con lo sconto maxi del 45% e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.