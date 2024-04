HP OMEN 27s al velocissimo monitor gaming crolla il prezzo: MENO 23 PER CENTO

I giocatori più appassionati ed esigenti vogliono solo il meglio, non vogliono scendere a compromessi che possano mettere a repentaglio la qualità visiva e le prestazioni dei loro giochi preferiti, magari proprio quando si stanno combattendo delle tiratissime partite online. HP OMEN 27s risponde perfettamente a queste esigenze, con valori da primo dello classe che esaltano tanto la componente visiva in se, quanto quella “velocistica”. Caratteristiche tecnologiche da urlo quindi, ma soprattutto un prezzo scontatissimo da urlo MENO 23%, col costo finale che passa da 284,70 euro a 220 euro! Super offerta Amazon, per i gamer Pro e non solo!

Veloce, anzi, velocissimo!

Il design elegante e minimalista di HP OMEN 27s si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di gioco, con una cornice laterale sottile che massimizza l’area visiva e riduce le distrazioni. Il supporto regolabile in altezza consente di personalizzare l’angolo e l’altezza dello schermo per ottenere la migliore esperienza visiva possibile. Volendo è possibile anche ruotare completamente in verticale lo schermo!

Cosa rende il monitor HP OMEN 27s una vera prima scelta per i gamer più esigenti?

Pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD

Display HDR 400

400 nits

volume colore DCI-P3 95%

Ma soprattutto HP OMEN 27s ha due caratteristiche che lo rendono una vera e propria macchina da guerra per i gamer, ben più di uno scenografico 4K. Il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di aggiornamento da 240hz sono valori di assoluta eccellenza che restituiscono insieme una fluidità esagerata anche nei giochi più pesanti e performanti. Se a questo aggiungiamo anche il supporto ad Nvidia G-Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento con il numero di fotogrammi per secondo prodotti dalla scheda video, è facile pensare che non si avranno mai problemi di tearing o micro scatti con HP OMEN 27s.

Anche la connettività è al top per HP OMEN 27s: 2 USB SuperSpeed Type-A da 5 Gbps, 1 hub USB Type-B, 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 jack audio da 3,5 mm (uscita audio), 2 Altoparlanti integrati da 3 W.

