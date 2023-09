HP Spectre: ecco il PC CONVERTIBILE in offerta su Amazon

Spesso sentiamo la necessità di avere con noi un notebook portatile, che si presti in maniera ottimale per i nostri viaggi di lavoro, o durante i nostri tragitti per andare e ritornare dall’università. Proprio a questa necessità ci è venuta incontro Amazon proponendoti il PC convertibile HP Spectre x360 in offerta all’incredibile prezzo di soli 1399 euro, con uno sconto di più di 100 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

HP Spectre: natura duplice

Si tratta di un vero e proprio dispositivo 2-in-1: nasce come notebook portatile, ma può trasformarsi velocemente in tablet in base alle tue esigenze e necessità del momento. Partiamo innanzitutto dal display da 13.5 pollici, che permette di godere appieno di ogni dettaglio a schermo, sia che tu stia lavorando o che tu voglia guardare una serie TV sulle principali piattaforme di streaming. Il display è inoltre multi-touch, e permette dunque l’implementazione touch screen nel caso in cui tu voglia utilizzarlo come tablet, migliorando ancor di più la semplicità d’uso.

Il processore alla base di questo HP Spectre è sicuramente il suo cuore pulsante: parliamo infatti di un chip Intel Core i7 1355U ad alte prestazioni, che permette di avere una frequenza pari a 5.0 GHz e ben 12 MB di cache, ideali per ottenere il meglio della potenza. Riuscirai così ad avviare e utilizzare qualsiasi software senza problemi e preoccupazioni, anche nel caso dei più pesanti programmi di fotoritocco e videoediting. A tutto questo si uniscono poi ben 16 GB di RAM, che permettono di aumentare ancor di più la potenza erogata.

Davvero sbalorditiva anche la capacità di archiviazione di questo PC convertibile: hai infatti a disposizione ben 1 TB di memoria (1000 GB, per intenderci!) all’interno dei quali potrai catalogare perfettamente ogni tua foto, video o eventualmente file di lavoro.

Insomma, con un prezzo proposto di meno di 1400 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo 2 in 1, che puoi utilizzare sottoforma di tablet o notebook semplicemente in base alle tue necessità contingenti del momento: ecco il motivo per il quale ti consigliamo fortemente di acquistare questo HP Spectre in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, così come le unità disponibili.

