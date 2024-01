HP Victus 15: prezzo SHOCK per prodotto TOP!

L’universo del gaming e della grafica richiede dispositivi potenti e versatili. L’HP Victus 15 risponde a queste esigenze, offrendo un’esperienza di utilizzo eccezionale per gamer, creativi e professionisti. Con uno sconto del 13%, questo potente notebook è ora disponibile su Amazon a soli 779,99€.

Tanta potenza e design minimalista: ecco HP Victus 15

Equipaggiato con Windows 11 Home, l’HP Victus è ottimizzato per tutti gli utilizzi più intensi, dai giochi alle piattaforme di streaming, dal video editing alla computer grafica. Per farvi vivere parte di queste potenzialità, incluso in confezione, c’è una prova per Xbox Game Pass.

Il dispositivo è mosso dal processore Intel Core i5 12450H, che garantisce ottime prestazioni grazie a una potenza massima di 4,4GHz, e ai suoi 8 core. Questo processore è ideale per multitasking avanzato e per gestire software particolarmente pesanti.

HP Victus 15 arriva con a bordo la scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB di RAM GDDR6. Garantisce il supporto al ray-tracing e, grazie alla potenza dell’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, assicura un’esperienza di gioco immersiva.

Il display da 15,6″ FHD IPS, con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 9 ms, è perfetto per il gaming e la grafica. Offre immagini nitide, colori vivaci e una visione sempre fluida, indispensabile sia in gioco sia nel lavoro creativo.

Il design del notebook, grazie allo chassis grigio opaco, è sia elegante che funzionale. Con prese d’aria sui tre lati e un sistema di raffreddamento integrato, l’HP Victus mantiene prestazioni elevate anche durante le sessioni prolungate di utilizzo. La tastiera risulta molto comoda e funzionale.

HP Victus 15 ha moltissime porte tra cui USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, Ethernet Gigabit e un lettore di schede SD. La webcam HP Wide HD 720p garantisce videochiamate di ottima qualità.

Conviene acquistare l’HP Victus 15 in offerta oggi su Amazon? Visto il prezzo di 779,99€ e lo sconto del 13%, si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo da considerare assolutamente se siete in cerca di un notebook di livello elevato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.