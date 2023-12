HP VICTUS 16: la potenza ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Può accadere frequentemente di sentire la necessità di continuare i nostri videogiochi del momento anche quando ci ritroviamo in mobilità, e non disponiamo ovviamente del nostro potentissimo PC desktop che abbiamo in casa. Ecco dunque che in tal caso i notebook da gaming sono i dispositivi maggiormente consigliati, permettendo di giocare agli ultimi titoli del momento quasi senza nessun compromesso di sorta. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il notebook da gaming HP Victus 16 (modello D1007SL) in offerta al sensazionale prezzo di soli 1299 euro, con ben 100 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso HP.

Notebook HP Victus 16: la potenza al tuo servizio

Partiamo prima di tutto da quello che potremmo definire come vero e proprio cuore pulsante alla base di questo promettente notebook da gaming, ovvero il processore: in questo caso hai infatti a disposizione un processore Intel Core i7 12700H che garantisce delle prestazioni elevate, permettendoti di avviare e giocare a qualsiasi titolo del momento senza alcun compromesso grafico e con elevati frame al secondo.

Tutto questo viene abbinato a una scheda video NVIDIA RTX 3060, grazie alla quale avrai la piena compatibilità con la tecnologia Ray-Tracing, che permette l’illuminazione in tempo reale all’interno dei più recenti videogiochi.

Per non parlare poi dello splendido display da ben 16.1 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD, che ti permette un’ottimale visione anche da una discreta distanza. Il display gode tralaltro di ben 300 nits di luminosità, il che ti consente di utilizzarlo anche in condizioni di estrema luminosità, come può accadere all’aperto nel corso dei mesi più afosi.

La tecnologia Low Blue Light, inoltre, ti permetterà di ridurre significativamente la luce blu emessa, consentendo così di evitare l’affaticamento visivo dannoso per i tuoi occhi, soprattutto a seguito di svariate ore di utilizzo continuo e intensivo.

In definitiva a poco più di 1200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook da gaming, con il quale potrai giocare anche ai videogiochi di ultima generazione senza scendere a nessun compromesso e al massimo delle potenzialità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook da gaming HP Victus 16 (modello D1007SL) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

