Huawei annuncia il lancio di HUAWEI FreeBuds 5i, MatePad SE 10.4 e MateBook D15

Huawei annuncia tre nuovi prodotti che vanno ad arricchire il suo già vasto ecosistema. Si tratta delle nuove HUAWEI FreeBuds 5i, del tablet HUAWEI MatePad SE 10.4, e del HUAWEI MateBook D 15, tutti pensati in particolare per un pubblico giovane e sempre in movimento. Conosciamoli meglio.

HUAWEI FreeBuds 5i: l’evoluzione della serie

HUAWEI FreeBuds 5i, le nuove cuffie TWS con cancellazione attiva del rumore, ereditano la qualità del suono dalla serie FreeBuds a cui uniscono nuove funzionalità per un’esperienza d’uso ancora più coinvolgente e connessa in più scenari, dal viaggio allo sport. Funzionalità smart, una batteria di lunga durata e impermeabilità IP54 garantiscono un’esperienza confortevole ovunque. Potete prenotarli su Amazon già adesso, ma la loro data di rilascio è il 16 gennaio 2023 con consegna prevista entro il 23 del mese.

HUAWEI MatePad: per l’home entertainment

Il nuovo HUAWEI MatePad SE da 10,4 pollici, progettato per innovare il concetto di home entertainment, offre tutto ciò che i consumatori possono desiderare da un tablet, dalla possibilità di fruire di contenuti diversi a navigare con facilità. È il tablet perfetto per tutta la famiglia, il compagno ideale per l’apprendimento e l’intrattenimento dei bambini, sia per seguire corsi online sia per guardare i cartoni animati. Prenotalo su Amazon a 229€ con consegna prevista per lunedì 23 gennaio (il device verrà rilasciato il 16 gennaio 2023).

HUAWEI MateBook D 15

Infine, HUAWEI MateBook D 15 è il nuovo dispositivo progettato pensando alle esigenze dei giovani consumatori con processore Intel i5 di 11a generazione. Supporta la collaborazione cross-device per un’esperienza di utilizzo ancora più smart con prestazioni di qualità in tutti gli scenari, dalle lezioni virtuali al lavoro in mobilità. Il laptop è già disponibile all’acquisto al prezzo di 799€ su Huawei Store.

