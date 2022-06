Huawei annuncia il MateBook D16 e subito lancia l'OFFERTA IRRINUNCIABILE

Huawei annuncia oggi una serie di soluzioni hardware e software che migliorano la proposta di prodotti dell’azienda creati per lo Smart Office. Tra i prodotti presentati il HUAWEI MateBook D16, elegante e affidabile per l’era dell’ufficio ibrido, che solo per oggi trovate in sconto extra di 100 euro sullo store ufficiale.

Huawei MateBook D16, che offerta!

Lo HUAWEI MateBook D16 è un laptop leggero ad alte prestazioni con un ampio display da 16 pollici. Questo nuovo modello della famiglia Huawei dedicata allo Smart Office non solo offre le caratteristiche della serie MateBook in termini di estetica, innovazione ed esperienza smart, ma apporta anche numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo display HUAWEI FullView, il processore Intel Core Serie H di 12a generazione ad alte prestazioni, un corpo metallico leggero e un’esperienza di collaborazione cross-device.

Il nuovo HUAWEI MateBook D 16 è il compagno perfetto per il lavoro ibrido e per dare vita al proprio talento creativo. Nonostante le elevate prestazioni, il device non si surriscalda neppure in caso di uso intenso, grazie al sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fan. Con il passaggio dalla modalità Standard a quella Performance, HUAWEI MateBook D 16 rivela tutto il suo potenziale per soddisfare le diverse esigenze del lavoro d’ufficio e della creazione di contenuti.

Oltre dalla potenza di elaborazione, le prestazioni di HUAWEI MateBook D 16, un vero mostro in grado di sfidare ogni condizione della rete, dipendono dall’innovativa tecnologia dell’antenna HUAWEI Metaline che consente di usufruire di reti wireless stabili. Anche in presenza di segnali Wi-Fi deboli, la velocità di download è aumentata del 55%, mentre il ritardo nel gaming e nelle videoconferenze è diminuito rispettivamente del 57% e del 67%. Le spese di spedizioni sono gratuite e se acquistate il MateBook riceverete in regalo un MatePad 11 6GB+64GB e il Huawei Care – Estensione di Garanzia 12 mesi.

