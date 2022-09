Huawei Band 6, la smartband completa di tutto a prezzo REGALO (-33%)

Inutile girarci intorno: l’offerta di Amazon sulla bellissima smartband Huawei Band 6 è una di quelle occasioni che dovresti prendere al volo fintanto che sono disponibili. Solo per oggi, infatti, il fitness tracker del colosso cinese è disponibile con il 33% di sconto che la porta al prezzo di appena 39€.

Realizzata con materiali di buona fattura e con un sapiente mix di sensori e funzionalità di nuova generazione, la smartband di Huawei ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità sotto tutti i punti di vista.

Huawei Band 6 crolla del 33% su Amazon: è bella e ricca di funzionalità

Il bellissimo display FullView a 1.47 pollici è perfetto per controllare in tempo reale le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, mentre sotto il cofano il sensore HR TruSeen 4.0 registra con estrema precisione il battito cardiaco e monitora anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Costituita da una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 2 settimane di utilizzo senza scendere a compromessi, la smartband di Huawei è anche resistente ai liquidi ed è anche in grado di registrare fino a 85 modalità di allenamento personalizzate.

Può sembrare una follia invece è realtà: se metti subito nel carrello la smartband di Huawei ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon. Ad appena 39€ è in grado di assicurarti un tracking costante e preciso dei tuoi parametri vitali e può anche aiutarti a migliorare la tua forma fisica tracciando i tuoi allenamenti in palestra.

