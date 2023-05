HUAWEI Band 7 è lo smartwatch PERFETTO per le gite primaverili (e non solo)

Nella vasta galassia dei wearable, Huawei è riuscita da tempo a ritagliarsi il suo spazio, proponendo al pubblico prodotti sempre al passo con i temp. Come questo interessantissimo HUAWEI Band 7 che tra le tante funzioni ti offre ben 96 modalità di allenamento tonificante, dalla corsa al ciclismo, al nuoto, e che oggi puoi accaparrarti con appena 49 euro grazie allo sconto del 17% offerto da Amazon. Il tutto con le spedizioni veloci, sicure e gratuite del servizio Prime.

HUAWEI Band 7, bello e funzionale

Distinguendosi dalla concorrenza, HUAWEI Band 7 offre funzioni professionali nel campo della salute e del fitness scientifico. La band è il fitness tracker più sottile, con uno spessore inferiore ai 10 mm e un peso di 16gr. Dotato di un display AMOLED da 1,47 ” con un rapporto schermo/corpo del 64,88% e una risoluzione di 194 x 368, offre contenuti e immagini vivaci. Gli utenti possono personalizzare il quadrante dell’orologio con colori diversi da abbinare ai loro abiti.

È possibile personalizzare il quadrante dell’orologio con 3 diverse modalità, tra cui AOD Watch Faces, con quadranti predefiniti per la visualizzazione dei contenuti sul quadrante dell’orologio; Moon Phase Watch Face, che visualizza l’ora dell’alba e del tramonto insieme alle 8 fasi lunari e al cambiamento delle maree in tempo reale; oltre a più di 4.000 temi con colori coordinati per adattarsi allo stile personale dell’utente.

Con il nuovo sistema di misurazione della corsa di HUAWEI, Running Ability Index (RAI), gli utenti possono valutare la propria capacità di corsa in modo oggettivo e scoprire i propri progressi in tempo reale. Durante l'allenamento, gli utenti possono utilizzare HUAWEI TruSeen 4.0 per tracciare la frequenza cardiaca in modo continuo, rapido e preciso, grazie a due LED 3-in-1 e un fotodiodo per un maggiore apporto di luce.

