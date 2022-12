Huawei Band 7: smartband ricca di funzioni a prezzo HOT su Amazon

Questa offerta top di Amazon sulla smartband Huawei Band 7 sottolinea come sia possibile acquistare un wearable ricco di funzionalità e con un bel design senza spendere una fortuna. Infatti, con uno sconto del 25% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 44€, il device di Huawei rappresenta la via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch a un prezzo molto economico.

Dotato di una cassa in alluminio impermeabile all’acqua fino a 5 ATM, quindi adatta anche per il nuoto, il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità.

Super sconto su Amazon per la smartband economica Huawei Band 7

Il pannello touch a colori ad alta risoluzione è ideale per tenere sempre sotto controllo le notifiche in arrivo e attivare le numerose funzioni disponibili, mentre sul lato opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente il battito cardiaco, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettua anche il tracking della qualità del sonno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche un cervello smart capace di riconoscere automaticamente il tipo di allenamento fisico in atto registrando le informazioni più utili per darti modo di migliorare la tua forma fisica.

Come hai avuto modo di scoprire, non serve spendere un capitale per acquistare una smartband ricca di funzionalità avanzate. Metti subito nel carrello il fitness tracker di Huawei fintanto che puoi acquistarla con il 25% di sconto su Amazon con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.