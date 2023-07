Huawei Band 8 al nuovo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Presentata in Cina ad aprile, in Italia Huawei Band 8 ha fatto il suo debutto a giugno al prezzo di listino di 59,90 euro. A distanza di un mese, la puoi acquistare al minimo storico di 49,90 euro, risparmiando dunque il 17% sul prezzo di lancio.

Se consideri il timing con cui viene proposta, si tratta di un’ottima offerta. Oltre al minimo storico, in qualità di cliente Prime puoi usufruire anche della spedizione gratuita e consegna ultra rapida.

Huawei Band 8 in offerta a 49,90 euro su Amazon

La nuova smart band di Huawei è più sottile e leggera rispetto alla versione precedente. Spessa 8,99mm e con appena 14g di peso, la Band 8 dispone di un display AMOLED da 1,47 pollici e un rapporto screen-to-body pari al 65%. A livello di materiali, monta uno schermo in vetro ricurvo, ricoperto a sua volta da una lstra in vetro CG.

Al di là del corpo ultraleggero, Band 8 di Huawei si distingue dalle precedenti smart band per il monitoraggio scientifico del sonno. Tutto merito dell’algoritmo proprietario TruSleep 3.0, in grado di tenere traccia del sonno in tempo reale, andando poi a fornire utili suggerimenti per dormire meglio. Non mancano poi i sensori per monitorare battito cardiaco, stress e ossigenazione del sangue.

L’altro punto di forza della smart band di Huawei è la durata della batteria: se ne fai un uso intenso dura fino a 9 giorni, con un utilizzo tipico invece può durare fino a 14 giorni.

Aggiungi al carrello ora la nuova Huawei Band 8 per approfittare dell’offerta del Prime Day che equivale al minimo storico per la smart band del colosso asiatico.

