HUAWEI Band 8 con 100 MODALITA' SPORT ad un prezzo BASSISSIMO (-34%)

La smartband più desiderata in assoluto oggi può essere tua ad un prezzo bomba! Si tratta della HUAWEI Band 8, al momento disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni!

HUAWEI Band 8: funzionalità e modalità di utilizzo

HUAWEI Band 8 è un gadget tech di ultima generazione perfetto per chi ama praticare sport soprattutto all’aria aperta.

Innanzitutto il dispositivo è leggero e sottilissimo, oltre a presentare un display AMOLED senza bordi e un design elegante. La compatibilità è universale infatti può essere usato sia con smartphone Android che con iOS.

Un’altra caratteristica di spicco è sicuramente la sua autonomia che può arrivare a fino 14 giorni con una ricarica totale in circa 45 minuti che è il 30% più veloce rispetto al modello precedente. Inoltre avrai a disposizione ben 2 giorni interi di autonomia con una ricarica rapida di soli 5 minuti.

Ovviamente è perfetta per chi ama lo sport in quanto vanta ben 100 modalità di allenamento. In più riesce a riconoscere se stai correndo o camminando, oltre a rilevare i quattro principali stili di nuoto e garantire il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l’allenamento in vasca.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo con la funzionalità TruSeen 5 he supporta il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.