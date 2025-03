HUAWEI Band 9 a meno di 40€: offerta straordinaria a tempo limitato (-37%)

Ecco per te un ottimo alleato per i tuoi allenamenti quotidiani, e che oggi puoi acquistare ad un mini prezzo! Si tratta del HUAWEI Band 9, al momento disponibile su Amazon a soli 37 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

HUAWEI Band 9: funzionalità e modalità di utilizzo

Il HUAWEI Band 9 risulta essere leggerissimo, con un peso di soli 14 grammi, ed è dotato di un cinturino in materiale fluorelastomero nuovo e migliorato che è morbido sulla pelle oltre ad avere un design traforato traspirante.

Questa smart band, innanzitutto, è perfetta per monitorare la tua salute 24 ore su 24 in quanto tiene sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la frequenza respiratoria e la respirazione anomala sia durante la giornata che mentre dormi.

Inoltre, è un ottimo alleato per la tua attività fisica grazie alle sue 100 modalità sportive tra cui scegliere e al rilevamento automatico per quattro esercizi più comuni. Inoltre offre una serie di valutazioni dell’allenamento basate sui dati, inclusi indici di capacità di corsa, VO2Max, recupero della frequenza cardiaca e tempo di recupero.

Non è da meno la sua estesa autonomia: bastano 5 minuti di ricarica per usarlo fino a 2 giorni, oppure ricaricalo completamente per 45 minuti per indossarlo fino a due settimane no-stop.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.