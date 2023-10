Huawei, che doppietta: Smartwatch + auricolari a soli 269 euro!

Se è vero che sia stata fatta fuori in mal modo dal mercato degli smartphone, dove ormai imperava a colpi di accuse e ban, Huawei non molla di certo la presa su altri settori, come smartwatch e auricolari! Proposti nella consueta formula della casa cinese qualità-prezzo irresistibili! Se a questa politica ci aggiungiamo anche le offerte, allora parliamo di un acquisto imperdibile. Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 in un elegante colore verde più gli auricolari Freebuds SE 2 oggi li paghi solo 269 euro. Quindi otterrai uno sconto incredibile di 49 euro, che si traduce in uno sconto del 15%!

Scopri l'offerta imperdibile

Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT vanta una durata della batteria fino a 2 settimane e fino a 8 giorni con utilizzo tipico. Vanta 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band grazie a una combinazione smart di antenne satellitari che aumentano la precisione dei segnali del 30%, per tracciare sempre correttamente il percorso in viali, parchi o unità residenziali. Grazie a un algoritmo di posizionamento intelligente, l’orologio diventa sempre più preciso ogni volta che andrai a correre. Incredibile vero?

La nuova funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health, è supportata dalla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ che ti aiuta a tracciare le calorie che hai bruciato in un batter d’occhio, con metriche avanzate come l’apporto calorico in tempo reale, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico. Ma non finisce qui: analisi battiti irregolari con avvisi, monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+ aggiornato, monitoraggio SpO2, monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, analisi del sonno con TruSleep 3.0.

HUAWEI WATCH GT 4 è compatibile sia con iOS che Android, per una maggiore semplicità di utilizzo tramite bluetooth. Potrai così rispondere a chat, sms, chiamate, ecc. Tantissime watchface personalizzabili. Viene proposto in un elegante colore verde. A tutto ciò aggiungici che avrai pure i comodissimi auricolari Freebuds SE 2 sempre di casa Huawei! Il tutto a soli 269 euro!

