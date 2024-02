HUAWEI FreeBuds 5: oggi ad un prezzo SPECIALE

Le Huawei FreeBuds 5 sono state progettate per avere un suono letteralmente scolpito all’interno delle nostre orecchie. La sua vestibilità eccellente lo rende un prodotto dall’incredibile comfort con uno straordinario design open-fit ottenuto mediante migliaia misurazioni ergonomiche. Il suono è arioso e ricco di dettagli con un equalizzazione ultra-ampia e un range di frequenze che va da 100 Hz a 20000 Hz.

Rispetto alle FreeBuds 4, le Huawei FreeBuds 5 presentano un driver ultra-magnetico che conferiscono alle cuffie una maggiore sensibilità alle frequenze basse, riuscendo a trasmettere dei potenti bassi e qualitativamente impeccabili fino a 16 Hz. Se vuoi accaparrarti queste straordinarie cuffie Bluetooth prima che finiscano, sono in sconto del 23% OGGI su Amazon a 121,99€.

Huawei FreeBuds 5, acquistale oggi prima che scada l’offerta

Uno degli elementi che lo rende assolutamente un must è la cancellazione intelligente del rumore open-fit 3.0, con ben tre microfoni gestiti dallo speciale algoritmo DNN (Deep Neural Network) che migliora la tua voce, eliminando quasi totalmente i rumori di fondo per avere una chiamata da qualità cinque stelle. Inoltre, con la camera d’aria su misura, sono ancora più potenti, con un maggiore flusso d’aria che diminuisce la resistenza del diaframma durante le vibrazioni.

Le cuffie Bluetooth di Huawei hanno un’ottima autonomia e una ricarica eccezionale: con soli 5 minuti di ricarica in custodia, avrai la possibilità di usufruire di un ascolto senza interruzioni per più di 2 ore consecutive! Se invece volete essere più pazienti e preferite aspettare, potrete optare per la ricarica completa che vi garantisce fino a 5 ore di ascolto consecutivo e fino a 30 ore con le ricariche multiple in custodia. Su Amazon l’offerta non sarà infinita: se vuoi comprare queste cuffie devi fare in fretta: sono in sconto del -23% per poche ore al folle prezzo di 121,99€!

