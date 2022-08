Huawei FreeBuds Pro 2 + HUAWEI Band 7: la DOPPIETTA su Amazon a prezzo SHOCK

Tra i gadget hi-tech più gettonati durante l’estate non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi Huawei FreeBuds Pro 2 con cancellazione del rumore avanzata, e gli HUAWEI Band 7 che tra le tante funzioni ti offrono ben 96 modalità di allenamento tonificante. Ebbene, entrambi sono disponibili in questo momento in combo su Amazon con una promozione eccezionale. Acquistandoli ora, infatti, puoi portarli a casa con 199€ circa, con un risparmio del 23%. E puoi avere tutto con la spedizione immediata e le spese gratuite.

Huawei FreeBuds Pro con adattatore , offerta TOP

Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Eleganti, bene indossabili, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Il corpo compatto e leggero assicura una vestibilità eccezionale che li rende quasi impercettibili. Ideali per qualsiasi attività, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi incredibilmente profondi che si possono davvero sentire.

Distinguendosi dalla concorrenza, HUAWEI Band 7 offre invece funzioni professionali nel campo della salute e del fitness scientifico. La band è il fitness tracker più sottile, con uno spessore inferiore ai 10 mm e un peso di 16gr. Dotato di un display AMOLED da 1,47 ” con un rapporto schermo/corpo del 64,88% e una risoluzione di 194 x 368, offre contenuti e immagini vivaci. Gli utenti possono personalizzare il quadrante dell’orologio con colori diversi da abbinare ai loro abiti.

