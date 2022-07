HUAWEI FreeBuds PRO con cancellazione del rumore ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le Huawei FreeBuds Pro sono delle cuffie bluetooth True Wireless che offrono una spettacolare qualità audio, oltre a funzionalità come l’eliminazione del rumore e una lunga durata della batteria. Ora in promo su Amazon a soli 97,02€ invece di 127,84€.

Le FreeBuds Pro hanno un bell’aspetto, in particolare è apprezzata la tonalità grigio scuro, quasi metallica. Nella confezione troverai anche tre gommini di ricambio in silicone.

Insieme agli auricolari, è presente una custodia di ricarica dello stesso colore. La custodia è liscia, ed è abbastanza piccola da poter essere infilata in una tasca. Presente anche un LED e una porta USB-C per la ricarica. Non è presente alcun pulsante di associazione, ma entrano in modalità di associazione quando si apre la custodia. Presente inoltre la ricarica veloce senza fili.

Inoltre ci sono i controlli touch che offrono molte funzionalità. Puoi scorrere verso il basso per abbassare il volume, tenere premuto per modificare i livelli ANC e toccare per riprodurre e mettere in pausa.

Queste FreeBuds Pro hanno un suono molto equilibrato, con una particolare abilità nel distinguere le voci. Questa funzione viene espressa al massimo se sei utilizza la tecnologia ANC, dato che assicura l’ascolto di musica e audiolibri anche in ambienti rumorosi senza dover alzare necessariamente il volume. Huawei lo pubblicizza come la “prima cancellazione dinamica del rumore che riesce ad isolarti dal mondo“. Arriva ad un massimmo di 50 dB di cancellazione del rumore e un sistema di rilevamento che riconosce l’ambiente. Questo è dovuto sopratutto ai 3 microfoni.



Un punto di forza molto evidente è il sistema del microfono, che fa un ottimo lavoro nel ridurre il fastidioso rumore del vento quando si parla all’aperto. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistale su Amazon!

