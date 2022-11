HUAWEI Mate 50 Pro, in Italia il nuovo top di gamma: caratteristiche e prezzi

Huawei annuncia oggi in Italia l’ultimo arrivato nella famiglia Mate, HUAWEI Mate 50 Pro esattamente a dieci anni dal debutto sul mercato del primo smartphone della serie Mate. HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di hardware all’avanguardia e funzionalità software uniche che esaltano l’esperienza utente grazie all’ecosistema degli HUAWEI Mobile Services. Prima di conoscere meglio questo nuovo top di gamma, vi ricordiamo che su Amazon trovate l’ottimo lo Huawei P50 Pro su Amazon a 789€, spese di spedizione incluse.

HUAWEI Mate 50 Pro, ecco le specifiche

HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta un importante passo avanti nell’estetica degli smartphone, grazie al design simmetrico dell’anello e al pattern in rilievo Clous de Paris che circonda la fotocamera. HUAWEI Mate 50 Pro racchiude anche una fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia, la prima fotocamera con apertura meccanica regolabile a 10 stop con capacità fotografiche ultraversatili per immortalare momenti perfetti da condividere sui social.

Tutte queste funzionalità smart sono ulteriormente potenziate dal sistema operativo EMUI 13 che debutta su HUAWEI Mate 50 Pro e offre un’ampia gamma di servizi intelligenti e nuove funzionalità multitasking per un utilizzo ancora più intuitivo e smart. EMUI 13 introduce tra le sue funzionalità SuperHub che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobile per gestire la condivisione e migliorare ulteriormente la user-experience.

Fino al 30 novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti AppGallery potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79 euro. HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta il giusto tributo a un decennio di innovazioni Mate, con un design straordinario, connettività efficace, tecnologia di imaging e interazioni intelligenti fluide, ulteriormente amplificate dal solido ecosistema Huawei.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB + 256 GB) sarà disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90€, nella colorazione Black; la versione Silver è in arrivo prossimamente. Dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.

