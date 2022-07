Huawei Mate Xs 2, il nuovo flagship pieghevole con schermo da 7,8'' in Italia

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di HUAWEI Mate Xs 2 il nuovo foldable risultato dei recenti studi di Huawei nel settore dello sviluppo di smartphone pieghevoli, erede del tradizionale design in stile Huawei con apertura verso l’esterno. Ultraleggero e ultrasottile, ultrapiatto e ultra-affidabile, sfrutta tutti questi punti di forza per offrire la migliore user experience.

HUAWEI Mate Xs 2, il nuovo flagship di Huawei

La cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta rende HUAWEI Mate Xs 2 ultra resistente e ultra compatto. Lo smartphone è inoltre dotato di caratteristiche flagship, tra cui un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ leader del settore e un sistema di fotocamere True-Chroma da 50 MP, con fotocamera ultra-angolare da 13 MP e teleobiettivo da 8 MP, che supporta HUAWEI XD Optics e porta le performance fotografiche a un nuovo livello. Grazie al nuovo aspetto visivo dinamico della piegatura e alla Smart Multi-Window aggiornata, HUAWEI Mate Xs 2 innova anche l’esperienza di interazione.

Il classico design di HUAWEI Mate Xs 2 mostra la bellezza minimalista della sua piega morbida verso l’esterno, il corpo lineare ne valorizza l’aspetto raffinato e leggero. Quando è aperto, HUAWEI Mate Xs 2 ha un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ con un’alta risoluzione di 2480 x 2200 e una golden ratio 8:7.1 per un’esperienza visiva coinvolgente. HUAWEI Mate Xs 2 supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, un oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz, offrendo un effetto di visualizzazione schermo più sorprendente.

Il device adotta il nuovo effetto visivo di piegatura dinamica: quando è aperto, lo schermo del desktop si espande automaticamente, quando è piegato la visione sullo schermo rimane chiara e uniforme. La funzione Smart Multi-Window aggiornata permette interazioni più facili e la funzione Split-screen consente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, migliorando così efficienza e libertà di utilizzo. Inoltre, la funzione Swipe Gesture consente di accedere e gestire facilmente le finestre mobili, permettendo il multi-tasking con un rapido swipe. Grazie all’ampio schermo e alla funzione hands-free associata, durante le videochiamate in HD garantisce una comunicazione chiara e fluida.

Con l’antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo contribuisce a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura sotto la luce del sole. Con un rapporto di visualizzazione 19:9 quando è aperto, HUAWEI Mate Xs 2 è comodo da tenere in mano. Il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Lo smartphone è disponibile in bianco con una texture in pelle naturale. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore dello smartphone e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Prezzi e disponibilità

Da oggi fino al 31 agosto HUAWEI Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio le nuove HUAWEI FreeBuds Pro 2. Sarà in vendita dal 1 settembre, con HUAWEI FreeBuds Pro 2 in omaggio solo fino al 30 settembre.

