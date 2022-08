HUAWEI MateBook 16, il notebook per i professionisti in SUPER SCONTO su Amazon

Lo HUAWEI MateBook 16, il primo notebook dell’azienda ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici, in questo momento è in super offerta su Amazon a 799€. Questo significa che se lo acquisti ora, prima che scada la promozione, puoi ottenere un ottimo sconto sul prezzo di listino (19%). Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime. Progettato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16 agevola la produttività e il lavoro creativo.

Huawei MateBook 16, che offerta!

Caratterizzato da un corpo in metallo ad alta resistenza, HUAWEI MateBook 16 è incredibilmente robusto e con un look premium. Il minimalismo caratterizza ogni aspetto del design di HUAWEI MateBook 16, un look professionale che si adatta perfettamente al target di riferimento. Il notebook è il primo del suo genere a ricevere la TÜV Rheinland Certification per le categorie Colour Accuracy e Quick Stability, certificando la capacità del display di produrre colori reali e garantire la stabilità delle immagini.

Il processore AMD Ryzen 5000 Series è completato dal nuovissimo sistema di raffreddamento a ventola HUAWEI Shark, per offrire prestazioni eccezionali e soprattutto silenziose. Il supporto per la connettività multi-device significa anche che gli utenti possono collegare il dispositivo a smartphone, tablet, monitor e sfruttare la sinergia tra questi device per un’esperienza migliore – non importa se stanno lavorando in ufficio o dando vita alle loro ispirazioni più creative.

La navigazione sul touchpad è incredibile poiché la grande superficie di vetro a disposizione fornisce uno scorrimento fluido delle dita. Insomma, parliamo del top in assoluto nel settore: approfitta quindi di questa super occasione e fallo tuo su Amazon a 799€, ovverosia con un bel risparmio sul prezzo di listino (19%). Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

