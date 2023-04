HUAWEI MateBook 16s, il laptot top di gamma ha un prezzo INVITANTE su Amazon

HUAWEI MateBook 16s è l’ultimo gioiello presentato dalla nota azienda tech cinese. Definito da quest’ultima come il laptop più potente della serie, leggero e sottile, il Matebook 16s puoi acquistarlo su Amazon a 1499€, con lo sconto del 12% e la spedizione rapida e gratuita con i servizi Prime.

HUAWEI MateBook 16s, una BESTIA di laptop

Lo HUAWEI MateBook 16s è un laptop leggero ma dalle prestazioni di fascia altissima. Vanta un ampio display da 16 pollici con cornice ultra-sottile, rapporto schermo-corpo del 90% e rapporto d’aspetto di 3:2. Il supporto multi-touch a 10 punti ti consente di ingrandire e di scorrere le immagini usando semplicemente le tue dita. L’alta risoluzione da 2,5K e l’elevata accuratezza cromatica offrono 1,07 miliardi di colori, con un gradiente vivido e armonioso. La fedeltà cromatica con una media ΔE<1 certificata TÜV Rheinland, consente di visualizzare i colori esattamente come sono.

Questo nuovo modello della famiglia Huawei non solo offre le caratteristiche della serie MateBook in termini di estetica, innovazione ed esperienza smart, ma apporta anche numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo display HUAWEI FullView, il processore Core i7 di 12 generazione con frequenza Turbo massima di 5 GHz e TDP fino a 54 W in Modalità Performance, un corpo metallico leggero e un’esperienza di collaborazione cross-device. La nuova architettura ibrida che combina Performance-core ed Efficient-cores ti consente di massimizzare le prestazioni di attività multitasking.

Goditi ogni tap grazie alla tastiera full-size altamente reattiva con corsa dei tasti di 1,5 mm, e non lasciarti scoraggiare dal buio quando lavori fino a tardi, grazie a 3 funzioni di regolazione smart della retroilluminazione, che si attiva automaticamente quando la luce diminuisce. Sfrutta la potenza per raggiungere i tuoi obiettivi con la batteria di incredibile capacità da 84 Wh e il caricatore da 90 W, potente e pratico allo stesso tempo. Questa belva puoi già acquistarla su Amazon a 1499€. Il pacco verrà inviato con i servizi Prime.

