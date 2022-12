Huawei MateBook D15: notebook POTENTE e con STILE a prezzo mini (-34%)

Se con l’inizio del nuovo anno hai la necessità di possedere un notebook di qualità per lavoro o per lo studio, sappi che questa offerta di Amazon ti permette di acquistare il fantastico portatile Huawei MateBook D15 a un prezzo molto conveniente.

Infatti, con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 270€ sul normale prezzo di vendita, quest’oggi il notebook del colosso cinese ti costa appena 529€.

C’è un forte sconto su Amazon per l’ottimo notebook Huawei MateBook D15

Realizzato con materiali di fattura premium e con un telaio unibody in alluminio resistente, il notebook di Huawei monta un bellissimo pannello da 15.6 pollici ad altissima risoluzione perfetto per la visione di qualsiasi contenuto video.

Dotato di un potente processore AMD Ryzen di ultima generazione affiancato da 8 GB di RAM e da Windows 11, il MateBook D15 di Huawei è una macchina perfetta per la navigazione sul web, lo studio, il lavoro e lo svago. Inoltre, per assicurarti ore e ore di utilizzo, il portatile di Huawei è uno dei pochi al mondo a uscire di fabbrica con un caricatore da 65W che ti assicura ben 2 ore di autonomia a fronte di appena 15 minuti di ricarica.

Non perdere questa incredibile occasione offerta da Amazon per acquistare il notebook Huawei MateBook D15. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.