Huawei MatePad: il tablet che non ti aspettavi con uno sconto del 49%

Qualche settimana fa abbiamo avuto la possibilità di provare questo tablet di casa Huawei per un po’ di tempo: il MatePad da 10,4″. Onestamente lo abbiamo trovato un dispositivo abbastanza interessante per diversi motivi. Partiamo innanzitutto dal suo costo che ha già un buon rapporto qualità – prezzo. Tuttavia oggi, questo tablet è in offerta su Amazon a soli 168,00 € uno sconto FOLLE del 49% che lo rende ancora più interessante.

Huawei MatePad: a questo prezzo è irresistibile

Mettiamo subito in chiaro quello che può essere l’aspetto negativo più importante per un acquirente. Ormai come sappiamo bene, Huawei non ha più i servizi Google da qualche anno, ma questo non deve essere per forza un qualcosa di negativo. Infatti l’app gallery di Huawei sta crescendo notevolmente e mette a disposizione tutti i servizi e di cui necessitiamo oggigiorno. Inoltre da internet potete scaricare i file APK dei giochi o applicazioni che non riuscite a trovare nell’ app gallery.

Adesso andiamo a parlare di lui nello specifico, questo tablet ha un bel display luminoso, un bel design ed è costruito con buoni materiali. Può essere l’alleato giusto per la creazione di grafiche digitali o per l’organizzazione del vostro lavoro. Infatti questo dispositivo se la cava bene sia con la produttività che con il multitasking. Anche l’autonomia non vi deluderà, il Huawei MatePad grazie alla sua batteria da 7250 mAh vi consente un’intera giornata senza pensieri. Quindi a nostro avviso, dovreste approfittare subito di questa offerta pazzesca su Amazon il suo prezzo a soli 168,00 €. Uno sconto fantastico del 49% per un tablet che non deluderà le vostre aspettative. Inoltre ricordatevi che con la politica di Amazon soddisfatti o rimborsati, avete 30 giorni di tempo per decidere se questo dispositivo sia giusto per le vostre esigenze o meno. Noi, con la nostra esperienza, siamo sicuri che non ve ne pentirete.

