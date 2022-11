HUAWEI MatePad T 10 (9.7"): sconto da PAURA per questo autunno

E’ arrivato per te il momento di farti un nuovo tablet. Su Amazon c’è un’offerta di quelle perfette per l’occasione: con appena 129€ puoi infatti portarti a casa l’ottimo MatePad T 10 di Huawei di colore blu, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime. Col suo display da 9.7″, la RAM da 2GB e la ROM da 32GB, questo dispositivo rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni, qualità e costo.

HUAWEI MatePad T 10: potente e economico

Il MatePad T 10 possiede un telaio in lega di magnesio con angoli arrotondati, con uno schermo ampio e luminoso da 10.1″ che ti permette di goderti foto e filmati, anche in streaming, con una qualità davvero notevole. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 5 megapixel, che supporta modalità professionale, foto panoramiche, HDR, selfie e altre funzioni, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e 5G. Sono inoltre presenti due altoparlanti e batteria da 5100 mAh (valore tipico).

Lo HUAWEI MatePad T 10 combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire una grafica migliorata e performance ottimizzate. Controlla le news, guarda i video o fai shopping online, puoi passare da una app all’altra a tuo piacimento o aprire due finestre contemporaneamente, per goderti un’esperienza fluida e stabile. In ogni caso, il dispositivo offre un ottimo comfort per gli occhi per il tuo uso quotidiano grazie alla certificazione TÜV Rheinland che garantisce luci blu ridotte.

Canta e Riproduci ninna nanne carine col Registratore, cattura momenti bellissimi con la Fotocamera, crea liberamente con Kids Painting e rivivi le avventure in Media. Non ci sono scuse: se sei alla ricerca di un tablet potente ed economico per studio svago, questo Mate Pad T 10 fa proprio al caso tuo. Oggi costa solo 129€ con le spese di spedizioni gratuite garantite dal servizio Amazon Prime. Che aspetti?

