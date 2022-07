HUAWEI MateView GT: il monitor definitivo ora in sconto del 35% su Amazon

Huawei MateView GT è il primo monitor da gioco pensato sia per i gamers che per chi lavora in ufficio. Grazie alla promo lanciata da Amazon in questi giorni puoi trovarlo a soli 259,00€ invece di 399,90€.

Ha un pannello widescreen da 27 pollici con un rapporto di aspetto di 21:9. È un ottimo punto di partenza: la larghezza extra rende la visione più coinvolgentegrazie allo spazio orizzontale extra.

Grazie alla risoluzione 3440 x 1440 e il livello di densità di 109ppi è le immagini risultano molto nitide. Inoltre, non avrai bisogno di una scheda grafica di fascia alta per far funzionare bene i giochi su questo monitor. Il MateView utilizza anche una curvatura a 1500R, la stessa del monitor di Cooler Master.

Inoltre è presente un pannello VA con colori a 10 bit con un tempo di risposta di 4 ms, abbastanza veloce per molti dei giochi recenti. La frequenza di aggiornamento di Huawei raggiunge il picco a 165 Hz. Possiede anche la tecnologia AMD FreeSync che funziona con le schede grafiche AMD e Nvidia.

E come se non bastasse, la base di Huawei contiene una soundbar con due altoparlanti da 5 W. Huawei ha anche un microfono e una banda di LED RGB personalizzabili sensibili al tocco nella parte anteriore della soundbar per regolare il volume.

Gli altoparlanti riempiono facilmente una stanza, ci sono molti bassi potenti e la gamma media è ragionevolmente chiara. Questi altoparlanti sono abbastanza buoni per i giochi tradizionali o per l’uso d’ufficio. Ciò li rende un’opzione ideale se si desidera un audio decente senza fare affidamento su hardware esterno.

E grazie allo sconto del 35% puoi risparmiare circa 140 euro acquistando questo prodotto su Amazon!

