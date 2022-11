Huawei MediaPad T5, il tablet economico SPROFONDA su Amazon (-40%)

È proprio il caso di dirlo: questa offerta di Amazon per il tablet economico Huawei MediaPad T5 è la migliore che ti possa capitare per acquistarlo a un prezzo davvero super conveniente. Ad appena 139€, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze dandoti la possibilità di risparmiare ben 90€.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono leggerezza e una buona ergonomia, il tablet di Huawei monta un bel display da 10 pollici ad alta risoluzione ideale per navigare in rete e guardare contenuti video.

Prezzo speciale su Amazon per il tablet economico Huawei MediaPad T5

Sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante il giorno, mentre una batteria di lunga durata ti assicura una buona autonomia liberandoti dal timore di restare senza carica residua nel bel mezzo della giornata.

Inoltre, Huawei MediaPad T5 è l’unico tablet in questa fascia di prezzo a montare due speaker stereo ad alte prestazioni con la tecnologia Huawei Histen 5.0 per un sound caldo, avvolgente e ben equalizzato per ascoltare tutta la musica che vuoi.

Cosa stai aspettando? Quest’oggi hai la possibilità di ricevere direttamente a casa in appena 1 giorno un tablet super economico e ideale per soddisfare le tue esigenze di utilizzo quotidiane. Mettilo subito nel carrello per sfruttare l’incredibile offerta che lo fa precipitare per la prima volta sotto la soglia dei 140€.

