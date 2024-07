HUAWEI sconta smartwatch e cuffiette al Prime Day Amazon

Anche HUAWEI partecipa al Prime Day di Amazon, attivando ottimi sconti su wearable e dispositivi audio. In questo articolo vediamo come approfittare delle offerte e quali sono i migliori affari di oggi.

Ricordiamo che le offerte Prime Day, del 16 e 17 luglio sono riserevate per gli utenti iscritti ad Amazon Prime. Chi non è ancora iscritto, può approfittare degli sconti sfruttando la prova gratuita del servizio in abbonamento Prime, seguendo il seguente link:

HUAWEI al Prime Day 2024: le offerte migliori

Tre le offerte più interessanti griffate HUAWEI troviamo diversi modelli di cuffie bluetooth true wireless e alcuni smartwatch tra i più venduti degli ultimi periodi.

Lo sconto più ghiutto riguarda le ottime HUAWEI FreeBuds 4E, che al Prime Day sono disponibili a soli 79€, con il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. Si tratta di cuffie di fascia medio-alta, perfetti per chi non ama le cuffie in-ear. Le 4E sono infatti prive di gommino e si appoggiano all’interno dell’orecchio senza dare alcun fastidio.

In alternativa, vanno in sconto anche le cuffie HUAWEI FreeClip, con un design molto particolare.

Passando agli smartwatch, l’ottimo Watch Fit 2 scende a 89€ con uno sconto del 10%, mentre il potente Watch GT 4 va in offerta a 179€ con uno sconto pari al 14%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.