HUAWEI WATCH 4G con schermo AMOLED a meno di 200 euro su Amazon

Con il Watch 3 Huawei ha deciso di utilizzare materiali di alta qualità: troviamo infatti una cassa in acciaio inossidabile e un retro in ceramica, che non solo gli conferisce un aspetto e una sensazione di alta qualità, ma offre anche una struttura robusta. Il modello ha un aspetto di classe e si abbina bene sia con abiti formali che casual. Inoltre, il vetro del display curvo presenta una finitura nera, che abbellisce ulteriormente l’aspetto. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 195,32€ invece di 399,00€.

Huawei Watch 3 sfoggia uno schermo AMOLED circolare da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 × 466 pixel. Lo schermo è luminoso, vivido e sopratutto nitido. Offre colori accurati e neri profondi che rendono tutto molto realistico, dai widget, ai quadranti fino alll’interfaccia. È inoltre molto luminoso, ciò permette di avere grande visibilità sia in ambienti interni che esterni. Il Watch 3 dispone anche di una resistenza all’acqua di 5 ATM che ti consente di indossarlo sotto la pioggia, la doccia o anche in piscina.

Huawei Watch 3 è il primo smartwatch fornito con HarmonyOS 2.0. Dal suo lancio, Huawei ha costantemente implementato aggiornamenti mensili che non solo hanno aggiunto nuove funzionalità, ma hanno anche perfezionato le prestazioni e corretto molti bug. In termini di compatibilità, lo smartwatch può essere accoppiato sia con dispositivi Android che iOS. Ma per la migliore esperienza, Huawei consiglia di utilizzarlo con i propri smartphone.

E’ inclusa anche una modalità che aumenta la durata della batteria, disattivando le reti Wi-Fi e la connessione 4G, limitando anche l’accesso ad alcune funzionalità. Con questa modalità attivata, la batteria dura poco più di una settimana. Continuerai a ricevere notifiche da app come Messaggi e Telegram, ma non sarà possibile rispondere.

Inoltre viene fornito con oltre 17 modalità di allenamento professionale come le modalità di camminata e corsa di base, la corsa bruciagrassi e la corsa di resistenza aerobica. Ciascuna di queste modalità ha tempi e fasi predefiniti, come la camminata veloce alternata per 3 minuti e la corsa per due minuti per 22 minuti. Sono presenti oltre 100 modalità di allenamento con rilevamento automatico: lavaggio mani, monitoraggio SpO2, monitoraggio del sonno e una funzione di rilevamento delle cadute e avviso SOS.

