HUAWEI WATCH FIT 2: per la prima volta in sconto il top di gamma che ridefinisce il concetto di smartwatch

Huawei Watch Fit 2 è uno dei migliori prodotti hardware dedicati alla salute, alla nutrizione e al fitness con supporto alla celebre app Huawei Health, che rende il raggiungimento dello stile di vita perfetto ancora più facile.

HUAWEI WATCH FIT 2 ridefinisce il concetto di smartwatch

Con caratteristiche alla moda, HUAWEI WATCH FIT 2 unisce stile e funzionalità. E’ dotato di un display AMOLED HD HUAWEI FullView da 1,74 pollici con risoluzione 336PPI e 336 x 480 per offrire un’esperienza visiva eccellente, accompagnata da un rapporto schermo/corpo pari al 72,2%. L’orologio presenta anche un nuovo design del launcher a scacchiera che offre agli utenti un’esperienza interattiva e la funzione Tap to Transfer, che consente agli utenti di toccare i dispositivi per trasferire i file. HUAWEI WATCH FIT 2 è ora dotato di un altoparlante, oltre al microfono.

Le chiamate possono essere trasferite dallo smartphone allo smartwatch tramite Bluetooth, in modo da poter chattare in movimento, ovunque ci si trovi. Gli utenti possono rispondere e riagganciare le chiamate con facilità toccando il pulsante dello smartwatch e aggiungere i contatti più frequenti nell’app HUAWEI Heath. Possono anche riprodurre la musica8direttamente sullo smartwatch con la riproduzione musicale offline e gestire la riproduzione musicale attraverso le app mobili. È possibile accedere a HUAWEI Assistant TODAY sullo smartwatch per controllare rapidamente il meteo, i voli e altre informazioni.

L’app HUAWEI Health offre una serie di altri modi per promuovere uno stile di vita sano. Gli utenti possono utilizzare Health Life Management per creare un piano di benessere unico, che include i passi giornalieri, l’assunzione di acqua, allenamenti e altro ancora; l’app lo ricorda ogni giorno. HUAWEI WATCH FIT 2 è dotato di funzioni intelligenti progettate appositamente per aiutare gli utenti ad allenarsi ovunque, tra cui 97 modalità di allenamento.

