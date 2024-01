Huawei Watch Fit 2 torna al MINIMO STORICO su Amazon (109€)

Lo smartwatch Huawei Watch Fit 2 torna al minimo storico su Amazon: in queste ore è acquistabile a 109,90 euro, grazie al 26% di sconto sul prezzo consigliato. A questo si aggiunge anche la spedizione gratuita di Amazon per tutti gli utenti Prime.

Un generoso display AMOLED, il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e le chiamate Bluetooth sono le tre caratteristiche chiave di Watch Fit 2 di Huawei, uno smartwatch che continua a vendere tantissimo, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Merito di un rapporto qualità-prezzo che ha pochi eguali rispetto alla concorrenza.

Huawei Watch Fit 2 torna al prezzo più basso su Amazon

Il modello Watch Fit 2 si caratterizza per un display AMOLED da 1,74 pollici, uno schermo ultra-generoso grazie al quale gli utenti hanno immediatamente a disposizione tutto ciò che gli occorre, dall’allenamento alle chiamate in entrata.

Un altro punto di forza dell’indossabile di Huawei è la batteria di lunga durata, grazie alla quale è possibile usare lo smartwatch fino a 10 giorni con un utilizzo normale e fino a 7 giorni con un utilizzo intenso.

Sul fronte del monitoraggio della salute, attivo 24 ore su 24, segnaliamo la misurazione della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno, del sonno e dello stress. Il tutto a portata di app, compatibile sia con Android che con iPhone.

Approfitta subito dell’ultima offerta di Amazon sul Huawei Watch Fit 2 per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se hai l’abbonamento Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione. La consegna dell’articolo è stimata entro la prima metà della prossima settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.