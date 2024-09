HUAWEI Watch Fit 3 con più di 100 modalità sportive a prezzo minimo

Dopo le vacanze estive sei pronto a rimetterti in forma? Ti presentiamo un compagno di allenamenti perfetto per qualsiasi tipologia di attività sportiva! Parliamo del HUAWEI Watch Fit 3, oggi disponibile su Amazon a soli 139 euro grazia allo sconto Back to school del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai ancora pochissimi giorni per approfittare della promozione speciale.

HUAWEI Watch Fit 3: tutte le funzionalità dello smartwatch

Il HUAWEI Watch Fit 3 è un ottimo compagno di allenamenti che non ti abbandonerà mai nell’arco di tutta la giornata.

Innanzitutto ha un display AMOLED da 1.82″ con 1500 nits di luminosità massima ed una risoluzione elevata così da offrire immagini sempre nitide in qualsiasi condizione esterna, anche sotto la luce diretta del sole. Tra l’altro le cornici sono ultra sottili e l’elevato rapporto schermo-corpo del 77.4% rendono il display sempre visibile in ogni momento.

Questo modello risulta perfetto per i tuoi allenamenti in quanto supporta oltre 100 modalità sportive nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio. Potrai monitorare le tue attività e tracciare in contemporanea le calorie che assumi e consumi per restare in forma. In più la funzione “smart suggest” ti consiglia sport e attività da provare sulla base delle tue abitudini di allenamento, del consumo di calorie e persino delle condizioni meteorologiche.

Un’altra caratteristica di spicco dell’orologio è la funzione di monitoraggio della salute sotto diversi punti di vista: è possibile, infatti, controllare la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il livello di stress e la respirazione mentre dormi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.