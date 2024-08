HUAWEI Watch FIT 3 in SUPER SCONTO (con auricolari Freebuds SE 2 IN OMAGGIO!)

Ecco per te un compagno di allenamenti affidabile ed efficiente che ti accompagnerà in qualsiasi attività sportiva! Parliamo del HUAWEI Watch FIT 3, oggi disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi stesso con l’ordine, riceverai in omaggio le innovative Freebuds SE 2. Non aspettare oltre, una doppia offerta così speciale non capita tutti i giorni!

HUAWEI Watch FIT 3: funzionalità e caratteristiche tecniche

HUAWEI Watch FIT 3 è uno smartwatch di ultima generazione che ti accompagnerà in tutte le tue avventure all’aria aperta.

Questo nuovo modello è sottilissimo e leggerissimo, misura soli 9.9 mm e pesa 26 g. In più il corpo in lega di alluminio e l’elegante fibbia in metallo lo rendono ottimo per ogni occasione, quindi potrai indossarlo per l’intera giornata e non solo durante i tuoi allenamenti.

Si caratterizza per un display AMOLED da 1.82″ con 1500 nits di luminosità massima che permette di avere una visualizzazione sempre nitida anche sotto la luce diretta del sole. C’è da aggiungere che le cornici ultra sottili, l’elevato rapporto schermo-corpo e la luminosità automatica lo rendono perfetto per la vita di tutti i giorni.

Ovviamente questo gioiellino è perfetto per gli sportivi infatti supporta oltre 100 modalità di allenamento nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio. Inoltre permette di monitorare sempre la tua salute in quanto tiene sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il livello di stress e la respirazione mentre dormi.

Oggi HUAWEI Watch FIT 3 è disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto bomba del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una doppia offerta così speciale non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.