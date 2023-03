Huawei Watch Fit: a QUESTO PREZZO è da prendere SUBITO

Un display AMOLED generoso, sensori al top e un’autonomia da record. La nuova versione di Huawei Watch Fit ha tutto ciò che si possa chiedere da uno smartwatch, a maggior ragione oggi con l’offerta di Amazon: se completi l’ordine ora lo pagherai soltanto 49,90 euro anziché 79,90 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Huawei Watch Fit in sconto del 38% su Amazon

Con il suo display AMOLED da 1,64 pollici e risoluzione HD, il Huawei Watch Fit offre una visione sempre nitida e perfetta. Ci sono anche il sensore di luminosità e sei quadranti always-on display, con quest’ultimi che ti permettono di sfoggiare ogni giorno un look diverso. Lo smartwatch dal miglior rapporto qualità-prezzo di Huawei ti fa dormire sogni tranquilli anche per quanto riguarda i sensori integrati al suo interno. Spunta verde per monitoraggio del sonno, rilevazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, controllo della saturazione di ossigeno nel sangue per tutto il giorno e monitoraggio dello stress. A questo si aggiungono poi il GPS, le notifiche in tempo reale (sia messaggi che chiamate in arrivo) e riproduzione della musica.

Quanto dura la batteria? L’altro punto di forza dello smartwatch Fit di Huawei è proprio l’autonomia: nonostante la sensoristica a bordo e l’eccellente display, la durata della batteria raggiunge i 10 giorni.

Se stai cercando uno smartwatch completo, con un bel display, tutta la sensoristica di cui puoi aver bisogno e una batteria prolungata, a questo prezzo è difficile consigliarti altro: approfitta subito dell’offerta di Amazon sul Huawei Watch Fit per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.