Huawei Watch Fit costa una SCIOCCHEZZA su Amazon: affare d'oro (-50%)

Inutile girarci intorno: il 50% di sconto sull’ottimo smartwatch Huawei Watch Fit è l’offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare, soprattutto oggi che è venduto con ben il 50% di sconto. Infatti, ad appena 49€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione, il device a marchio Huawei è senza ombra di dubbio l’offerta più ghiotta della settimana per quanto riguarda il settore wearable.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un bel quadrante squadrato con un pannello AMOLED da 1.64 pollici ad altissima risoluzione, lo smartwatch del colosso cinese è apprezzato soprattutto per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

C’è uno sconto del 50% su Amazon per lo smartwatch Huawei Watch Fit

Non solo ti facilita la vita e la gestione delle notifiche in arrivo dal tuo smartphone, ma è anche ideale per tenere sempre sotto controllo la tua salute e i tuoi allenamenti in palestra (o all’aperto). Il device, infatti, monta un precisissimo sensore HR che registra automaticamente il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del sonno.

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche un vero e proprio cervello smart che supporta più di 90 modalità di allenamento: lo allacci al polso ed ecco che inizia a registrare con precisione tutti i dati più importanti sul tuo allenamento, così da rimetterti in forma e raggiungere i tuoi obiettivi senza fatica.

Non c’è bisogno di sapere altro sullo smartwatch Huawei Watch Fit, se non che se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

