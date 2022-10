Huawei Watch Fit, smartwatch al TOP a prezzo RIDICOLO (49€ su Amazon)

Il 38% di sconto per l’ottimo smartwatch Huawei Watch Fit rende questa offerta di Amazon una delle più interessanti degli ultimi tempi, a maggior ragione considerando che si parla di un wearable apprezzatissimo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e le numerose funzioni di cui dispone.

Ad appena 49€ il Watch Fit di Huawei ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top, a partire dal design bello e ricercato grazie all’utilizzo di materiali di alto livello.

Appena 49€ su Amazon per il validissimo Huawei Watch Fit: 38% di sconto

Leggero e comodo da indossare anche per tante ore al giorno, il wearable monta un bellissimo display AMOLED da 1.64 pollici perfettamente ottimizzato per gestire le notifiche in arrivo (è compatibile con iOS e Android) e per accedere facilmente alle funzioni integrate.

Oltre a una batteria di lunghissima durata, Huawei Watch Fit monta un precisissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e ben 97 modalità di allenamento: lo allacci al polso prima di andare in palestra ed ecco che inizia automaticamente a tracciare le tue prestazioni fisiche.

Cosa stai aspettando? Il super valido smartwatch eocnomico di Huawei è in offerta su Amazon a un prezzo ancora più vantaggioso. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

