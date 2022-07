Huawei Watch GT 2, FOLLIA Amazon: oggi in SCONTO ESAGERATO del 36%

Con il display 3D curvo, il corpo ultra sottile di 9,4 mm di spessore, lo Huawei Watch GT 2 è uno i quei dispositivi che supera i limiti del design e della fattura artigianale. Raffinato, morbido, resistente, rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità, e in questo momento può essere tuo con soli 127 euro anziché al prezzo di listino di 199 euro. Uno sconto notevole (e forse irripetibile in futuro vista la portata e il prodotto) di ben il 50%, e con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Stile ed eleganza a metà prezzo con Huawei Watch GT 2

Dotato di uno splendido display AMOLED, lo smartwatch offre una sensibilità al tocco di altissima precisione per un’esperienza visiva senza precedenti. Potrai comunque selezionare e personalizzare il quadrante che preferisci tra una vasta gamma di opzioni. Dai un tocco in più al tuo look da tutti i giorni con diversi stili e colori. Il chip indossabile Kirin A1, poi, il primo sviluppato direttamente da HUAWEI, fa il resto, assicurando prestazioni operative elevate e un consumo energetico incredibilmente ridotto. Questi offre fino a 1 settimana di durata della batteria per accompagnarti ovunque tu vada.

Con il sistema HUAWEI TruSleen 2.0, il tuo HUAWEI WATCH GT 2 è in grado di monitorare e diagnosticare in modo scientifico 6 tipologie di disturbi comuni del sonno. Molto evoluto anche il sistema di geolocalizzazione satellitare GPS e GLONASS, attraverso il quale lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 2 offre un servizio di geolocalizzazione più rapido e preciso. Potrai selezionare e personalizzare il quadrante che preferisci tra una vasta gamma di opzioni. Dai un tocco in più al tuo look da tutti i giorni con diversi stili e colori.

Lo ribadiamo: raffinato, morbido, resistente, rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità. U prodotto particolare, non per tutti forse, ma di classe, che in questo momento può essere tuo con soli 127 euro anziché al prezzo di listino di 199 euro. Uno sconto notevole (e forse irripetibile in futuro vista la portata e il prodotto) di ben il 50%.

