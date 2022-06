Huawei Watch GT 2, lo smartwatch dei tuoi sogni a prezzo WOW (eBay)

Quando scopri che il prezzo dell’ottimo smartwatch di fascia alta Huawei Watch GT 2 è crollato ad appena 110€ su eBay, non fai nemmeno in tempo a leggere l’articolo per intero che ti sei già fiondato sul popolare eCommerce per metterlo subito nel carrello.

Sappi, però, che il bellissimo wearable è disponibile ad appena 110€ solo grazie al coupon esclusivo “MENO20ESTATE” che devi utilizzare nell’apposito campo durante l’acquisto del device.

Huawei Watch GT 2 precipita su eBay ad appena 110€: prendilo al volo

A questo prezzo si tratta senza ombra di dubbio di uno tra i migliori wearable di fascia alta che potrebbe mai capitarti di acquistare, soprattutto se prendi in considerazione l’incredibile design premium ispirato agli orologi classici di fascia alta e l’ottimo mix di sensori e tecnologia di cui dispone.

Sotto la bella cassa circolare con due tasti laterali è presente un ottimo sensore HR che non solo è in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca 24/7 a riposo e durante lo sforzo, ma si muove anche a braccetto con i numerosi sensori interni per registrare le più importanti informazioni relative agli allenamenti.

A tal proposito, il wearable di Huawei supporta 15 modalità di allenamento e dispone anche di numerosi corsi preinstallati per guidarti costantemente nelle fasi più impegnative con consigli utili pensati per darti modo di migliorare le tue prestazioni.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di fascia alta di Huawei fintanto che è disponibile in sconto a un prezzo davvero ridicolo; ricorda di utilizzare il codice coupon esclusivo “MENO20ESTATE” per acquistarlo ad appena 110€ e riceverlo così al minor prezzo mai raggiunto sinora.