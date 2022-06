Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch con autonomia super a prezzo FOLLE

L’offerta di oggi su Amazon per l’ottimo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro è una di quelle che non dovresti farti scappare se sei alla ricerca di un wearable di altissimo livello caratterizzato da un design dal forte sapore premium.

Infatti, ad appena 164€ con uno sconto del 45%, il fitness tracker del colosso cinese ha dalla sua una cassa unibody in metallo che ricalca molto il design degli orologi classici con tanto di due tasti fisici laterali.

Huawei Watch GT 2 Pro precipita su Amazon con il 45% di sconto: super affare

Dotato di un incredibile display AMOLED da 1.39 pollici ad altissima risoluzione e con un’ottima luminosità che ti permette di controllare le notifiche in arrivo e ogni altro elemento della UI anche sotto la luce diretta del sole, lo smartwatch di Huawei integra il GPS+GLONASS per tracciare con estrema precisione i tuoi movimenti all’aperto anche senza l’ausilio dello smartphone.

Oltre a monitorare con estrema precisione la frequenza cardiaca 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), le calorie bruciate, la distanza percorsa, la qualità del sonno e molto altro, lo smartwatch di Huawei si trasforma anche nel tuo coach personale grazie al supporto di oltre 100 modalità di allenamento.

Inoltre, il wearable può contare su una buona autonomia di ben 2 settimane che ti consentiranno di utilizzarlo in lungo e in largo senza temere di restare senza batteria; ti bastano appena 5 minuti di ricarica per utilizzarlo per 10 ore di fila.

Cosa stai aspettando? L’offerta su Huawei Watch GT 2 Pro sarà disponibile ancora per pochissimo tempo: prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello il wearable di Huawei con il 45% di sconto.