Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch PREMIUM a prezzo RIDICOLO (-44%)

Con il 44% di sconto immediato e con tanto di consegne rapide e completamente gratuite in appena 1 giorno, l’ottimo Huawei Watch GT 2 Pro sprofonda di prezzo in questa offerta Amazon da non farsi assolutamente scappare. Ad appena 168€, infatti, con un risparmio di ben 131€ rispetto il precedente prezzo di vendita, solo oggi è la tua occasione d’oro per allacciare al polso uno tra i migliori wearable degli ultimi tempi.

Realizzato con materiali premium e con un design che soddisfa qualunque tipologia di utente, il device del colosso hi-tech monta una bellissima cassa in acciaio con un validissimo display circolare da 1.39 pollici ad altissima risoluzione.

Huawei Watch GT 2 Pro crolla del 44% su Amazon: affare d’oro

Nonostante il super sconto del 44%, Huawei Watch GT 2 Pro integra tecnologie e sensori di altissimo livello a partire da un precisissimo modulo GPS dual-band e una batteria dai nuova concezione che ti assicura fino a 2 settimane piene di utilizzo con una singola ricarica.

Sul retro, inoltre, il sensore HR si occupa di registrare costantemente il battito cardiacio, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del sonno. A tutto ciò si aggiunge poi il pieno supporto a più di 100 modalità di allenamento che lo trasforma in un vero e proprio coach virtuale a tua completa disposizione per migliorare la tua forma fisica.

Con il 44% di sconto non puoi assolutamente farti scappare questa incredibile occasione di acquistare l’ottimo smartwatch di fascia alta di Huawei ad appena 168€. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.