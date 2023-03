Huawei Watch GT 3 SE, lo smartwatch entry-level con display AMOLED in offerta

Vuoi allacciare al polso uno smartwatch di design e ricco di funzionalità ma senza spendere un capitale? La risposta ai tuoi desideri te la dà Huawei Watch GT 3 SE, un wearable entry-level all’avanguardia, in offerta su Amazon con l’11% di sconto. Ad appena 159€, infatti, ti porti a casa uno smartwatch che soddisfa le esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute.

Huawei Watch GT 3 SE è in offerta su Amazon con l'11% di sconto

Con un look completamente nuovo, il device offre un’alternativa elegante e alla moda grazie al nuovo design dell’interfaccia con display AMOLED a colori da 1,43 pollici che adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Inoltre è dotato di uno schermo Corning Gorilla Glass il quale, in combinazione alla fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa, garantisce un’elevata resistenza agli urti e all’usura.

A tutto ciò si aggiunge anche un sistema di tracking dell’attività fisica che lo trasforma in un vero coach virtuale: con Huawei Watch GT 3 puoi effettuare il tracking di più 100 modalità di allenamento differenti per mantenerti in forma. Il device supporta una resistenza all’acqua di 5ATM, conforme allo standard ISO 22810:2010, è adatto al nuoto e non rischia di essere danneggiato da pioggia e sudore.

Lo smartwatch lavora grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione, che offre eccellenti prestazioni anti-interferenza durante tutti gli allenamenti. Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo smartwatch di Huawei fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto dell’11%. Se lo acquisti oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime.

