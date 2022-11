HUAWEI WATCH GT 3 SE, ufficiale il nuovo smartwatch entry-level della serie: info e prezzo

Huawei Consumer Business Group (CBG) ha presenta oggi il nuovo smartwatch della serie WATCH GT 3, HUAWEI WATCH GT 3 SE. Si tratta di uno uno smartwatch entry-level all’avanguardia, che soddisfa le esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute. Combinando comfort e funzionalità innovative, il device è un utile alleato smart per le attività quotidiane ed è prenotabile su Amazon a 179€. La consegna è prevista per lunedì 21 novembre grazie ai servizi Prime.

Uno smartwatch leggero e ricco di funzioni

Pensato per gli amanti dello sport e del fitness, HUAWEI WATCH GT 3 SE presenta un’estetica leggera che consente agli utenti grande libertà di movimento, nonostante i numerosi sensori supportati. Con un look completamente nuovo, il device offre un’alternativa elegante e alla moda grazie al nuovo design dell’interfaccia con display AMOLED a colori da 1,43 pollici che adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Inoltre, lo smartwatch è dotato di uno schermo Corning Gorilla Glass il quale, in combinazione alla fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa, garantisce un’elevata resistenza agli urti e all’usura.

Pur utilizzando una tecnologia raffinata e materiali resistenti, HUAWEI WATCH GT 3 SE pesa solo 35,6 g (senza cinturino) e ha uno spessore complessivo di soli 11 mm (corpo dell’orologio).

L’orologio è disponibile nella colorazione Graphite Black con una varietà di quadranti tra cui scegliere. Oltre a migliaia di temi e app disponibili su HUAWEI AppGallery e offerti dall’ampia gamma di Huawei Mobile Services, gli utenti possono utilizzare i propri scatti, ritratti o selfie per personalizzare i quadranti al massimo. Offrendo tantissime modalità di utilizzo, HUAWEI WATCH GT 3 SE è stato progettato con un’autonomia fino a 2 settimane e con il supporto della ricarica wireless rapida.

Il device supporta una resistenza all’acqua di 5ATM, conforme allo standard ISO 22810:2010, è adatto al nuoto e non rischia di essere danneggiato da pioggia e sudore. Lo smartwatch lavora grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione, che offre eccellenti prestazioni anti-interferenza durante tutti gli allenamenti. Per tutte le informazioni più dettagliate sullo smartwatch vi rimandiamo come sempre alla pagina ufficiale del produttore. Per acquistarlo potete andare sul HUAWEI Store, oppure seguire questo link per prenotarlo su Amazon, dov’è disponibile al prezzo di 179€, con le spedizioni via Prime previste però per lunedì 21 novembre 2022.

