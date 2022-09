Huawei Watch GT 3, smartwatch con design ECCELLENTE a prezzo SHOCK

Vuoi allacciare al polso uno smartwatch di design e ricco di funzionalità ma senza spendere un capitale? La risposta ai tuoi desideri te la dà Huawei Watch GT 3, un wearable di primissimo livello in offerta su Amazon con il 22% di sconto. Ad appena 209€, infatti, il device del colosso cinese rappresenta la migliore occasione del momento nel campo dei wearable di fascia alta.

Realizzato con una bellissima cassa circolare impermeabile in acciaio inossidabile, Huawei Watch GT 3 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e offrirti un’esperienza di utilizzo al top in qualsiasi momento.

Huawei Watch GT 3 è in offerta su Amazon con il 22% di sconto: affare d’oro

Il display touch è super sensibile e perfettamente calibrato per garantirti una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre sotto il cofano trovano posto una miriade di sensori e feature esclusive di cui non potrai più fare a meno.

Il sensore HR, ad esempio, registra costantemente 24/7 il tuo battito cardiaco a riposo e sotto sforzo, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e valuta anche la qualità del sonno durante la notte. A tutto ciò si aggiunge anche un sistema di tracking dell’attività fisica che lo trasforma in un vero coach virtuale: con Huawei Watch GT 3 puoi effettuare il tracking di più 100 modalità di allenamento differenti per mantenerti in forma.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo smartwatch di Huawei fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto del 22%. Se lo acquisti oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.