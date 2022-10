Huawei Watch GT 3, smartwatch EPICO a prezzo BOMBA: -29% su Amazon

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon con il 29% di sconto è la tua occasione d’oro per allacciare al polso uno smartwatch di design e ricco di funzionalità avanzate a un prezzo davvero conveniente. Ad appena 189€, infatti, con il 29% di sconto, solo quest’oggi il wearable del colosso cinese può essere tuo a un prezzo così basso.

Realizzato con un design di altissimo livello e munito di un bellissimo cinturino in pelle, lo smartwatch di Huawei ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Huawei Watch GT 3 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente

Frontalmente è presente un bellissimo pannello ad altissima risoluzione incastonato in una cassa circolare in acciaio, mentre sul fondo trova posto un precissimo sensore HR che monitora costantemente il tuo battito cardiaco e registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si affianca anche una batteria di lunga durata con ricarica rapida, l’impermeabilità ai liquidi e anche una modalità di allenamento che prevede il tracking ultra preciso di ben 100 modalità di allenamento: lo allacci al polso e inizia a tracciare i tuoi allenamenti per darti modo di restare in forma.

Cosa ne pensi di questa offerta di Amazon? È vero che si tratta di un’occasione più unica che rara per allacciare al polso un wearable che non ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati? Non farti scappare questa incredibile opportunità e acquista subito il wearable di Huawei fintanto che è in offerta con il 29% di sconto.

