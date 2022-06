Huawei Watch GT 3, smartwatch PREMIUM e di design a prezzo REGALO

Inutile girarci attorno: Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon con il 29% di sconto è un’occasione più unica che rara per chi è alla ricerca di un wearable dal forte sapore premium e ricco di funzionalità adatte per tenere sempre sotto controllo la propria salute e la propria forma fisica.

Infatti, ad appena 189€, solo quest’oggi hai l’occasione di ricevere a casa in appena un giorno il modello con la cassa in acciaio da 46 mm e con cinturino in vera pelle che gli conferisce un tocco di classe in più e lo avvicina agli orologi classici dei brand di un certo livello.

Huawei Watch GT 3 crolla su Amazon con il 29% di sconto: prendilo al volo

Frontalmente è presente una incredibile cassa circolare che ingloba uno stupendo display touch a colori ad altissima risoluzione, mentre lateralmente trovano posto due tasti fisici che ti permettono di gestire ogni funzione dello smartwatch.

Come ogni wearable di alto livello che si rispetti, anche Huawei Watch GT 3 monta un sensore HR per tracciare la frequenza cardiaca 24/7 con tanto di calcolo a riposo e sotto sforzo, registra anche la qualità del sonno e monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Completamente compatibile con Android e iOS di Apple, lo smartwatch di Huawei è anche uno dei wearable più amati dagli sportivi che, grazie al supporto di più di 100 allenamenti differenti, all’occorrenza si trasforma in un coach personale sempre preciso e puntuale.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartwatch premium di Huawei fintanto che è in fortissimo sconto su Amazon: resterai incredulo della qualità costruttiva dell’orologio e soprattutto non potrai più fare a meno delle numerose funzioni di tracking dell’attività fisica e della tua salute.