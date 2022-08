Huawei Watch GT 3, straordinario smartwatch a prezzo REGALO (-20%)

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon con il 20% di sconto è l’occasione che stavi aspettando da tanto tempo per mettere le mani su uno degli smartwatch più belli e completi attualmente disponibili sul mercato. Ad appena 199€, infatti, il wearable di Huawei ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista: è perfetto per gestire le notifiche in arrivo dallo smartwatch, tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e registrare i tuoi allenamenti offrendoti spunti interessanti per migliorare la tua forma fisica.

Il tutto è racchiuso in un device realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium sin dal primo contatto, merito della cassa circolare in acciaio con display AMOLED ad altissima risoluzione.

Huawei Watch GT 3 crolla di prezzo su Amazon: è lo smartwatch che stai tanto aspettando

Sul retro dello smartwatch è presente un sensore HR per registrare il battito cardiaco ma anche per monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre i numerosi sensori lo rendono un vero e proprio sportwatch con le oltre 100 modalità di allenamento supportate per registrare i tuoi allenamenti in palestra e a corpo libero.

Acquista subito lo smartwatch di fascia alta di Huawei fintanto che è disponibile in sconto su Amazon a un prezzo quasi regalo. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa domattina con consegna rapida e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.