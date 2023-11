Huawei Watch GT 4 da 41 mm di nuovo al minimo storico su Amazon (anche in 5 rate)

Tra le offerte più interessanti del giorno segnaliamo il nuovo Huawei Watch GT 4 a 249€ su Amazon: è il minimo storico per il nuovo dispositivo indossabile, venduto in bundle con gli auricolari Freebuds SE 2. Ecco il link all’offerta.

Il Watch GT 4 di Huawei è tra i migliori indossabili premium del 2023, con un’eccellente qualità di costruzione e funzionalità al top sia come smartwatch che come sportwatch. In più, oggi è possibile ottenere in regalo gli ottimi Freebuds SE 2.

Huawei Watch GT 4 in offerta al prezzo più basso di sempre sul sito Amazon

Il nuovo Huawei Watch si distingue da subito per l’ottimo display AMOLED da 41 mm, che conferisce un aspetto ultra-premium in brevissimo tempo. Pollice in alto anche per l’autonomia: in condizioni normali, infatti dura 7 giorni, mentre se lo si mette più sotto stress i giorni di utilizzo si riducono a 4.

L’elogio più grande va però alla sensoristica. Quest’anno Huawei ha svolto un lavoro eccezionale, trasformando uno dei migliori smartwatch in circolazione in un altrettanto validissimo sportwatch.

Al top monitoraggio del sonno, precisione del sensore di battito e GPS basato sulla localizzazione satelittare direzionale GNSS. Insomma, un orologio smart pronto a soddisfare le esigenze di tutti.

Huawei Watch GT 4, insieme agli auricolari Freebuds SE 2, è in offerta a 249€ sul sito amazon.it. Tutti i clienti Prime beneficiano inoltre delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero da 49,80€ al mese.

