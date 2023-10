DOPPIO SCONTO HUAWEI: smartwatch con batteria infinita + cuffie a soli 249 euro!

Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 è un modello superlativo, ideale per chi fa sport e vuole monitorare tutti i parametri comodamente sul proprio polso, ma anche monitorare la qualità del sonno. Fondamentale per le nostre attività diurne. Ora lo paghi molto meno, scontato del 16%, quindi 249 euro! Oltre allo smartwatch avrai anche due cuffie sempre firmate Huawei Freebuds SE 2! Dunque un ulteriore motivo per prenderle.

Cos’ha di così speciale questo dispositivo? Per esempio, il quadrante ampio da 46mm, una Batteria infinita che dura fino a 2 settimane, è omologato per i principali sistemi operativo Android e iOS. Potrai ottenere: Analisi calorie, battito cardiaco, contapassi, ossigeno nel sangue (SpO2), GPS integrato, ideale per oltre 100 tipi di attività sportive, Versione italiana, Il colore è un elegante nero, che lo rende indossabile in tutti i momenti della giornata.

HUAWEI WATCH GT 4: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 ha una batteria capace di durare fino a 2 settimane. Specificamente, autonomia fino a 8 giorni con utilizzo tipico, e fino a 14 giorni in condizioni specifiche. Vanta 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band. Una combinazione smart di antenne satellitari aumentano la precisione dei segnali GNSS di HUAWEI WATCH GT 4 46 mm del 30%! Grazie a un algoritmo di posizionamento intelligente, l’orologio diventa sempre più preciso in base ai percorsi ripetuti che fai.

E ancora, l’IA interviene anche tramice la funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health, è supportata dalla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ che ti aiuta a tracciare le calorie che hai bruciato velocemente e in modo straordinariamente preciso. Tanti sono i parametri che otterrai sulle calorie, sia quando ti muovi, sia quando sei fermo. E ancora, analisi battiti irregolari con avvisi, monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+ aggiornato, monitoraggio SpO2, monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, analisi del sonno con TruSleep 3.0 e consapevolezza della respirazione nel sonno. Resta collegato con chiamate e messaggi.

Oltre a questo splendido modello, otterrai anche le potenti cuffie Huawei Freebuds SE 2! Tutto questo a soli 249 euro. Cosa aspetti?

