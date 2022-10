HUAWEI Watch GT Runner, lo smartwatch senza limiti: il prezzo di oggi è pazzesco

Con il display AMOLED, il corpo ultra sottile di 9,4 mm di spessore, lo Huawei Watch GT Runner Grigio è uno i quei dispositivi che supera i limiti del design e della fattura artigianale. Raffinato, morbido, resistente, rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità, e in questo momento può essere tuo con 149 euro anziché al prezzo di listino di 299 euro: risparmi 150,00€ (50%). Uno sconto notevole (e forse irripetibile in futuro vista la portata e il prodotto), e con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Stile ed eleganza a metà prezzo con Huawei Watch GT Runner

Dotato di uno splendido display AMOLED, lo smartwatch offre una sensibilità al tocco di altissima precisione per un’esperienza visiva senza precedenti. Potrai comunque selezionare e personalizzare il quadrante che preferisci tra una vasta gamma di opzioni. Dai un tocco in più al tuo look da tutti i giorni con diversi stili e colori. Il chip indossabile Kirin A1, poi, il primo sviluppato direttamente da HUAWEI, fa il resto, assicurando prestazioni operative elevate e un consumo energetico incredibilmente ridotto. Questi offre fino a 1 settimana di durata della batteria per accompagnarti ovunque tu vada.

Personalizza il tuo programma di allenamento in base a genere, altezza, peso, oltre a frequenza cardiaca, distanza, frequenza delle corse e molto altro. Dividendo gli allenamenti in 4 periodi (iniziale, superiore, consolidamento, riduzione), avrai una roadmap chiara per migliorare al giusto ritmo. Il coach AI per la corsa analizza in modo scientifico i dati relativi alla tua attività settimanale, adegua automaticamente il tuo calendario per la settimana successiva, assicurandoti progressi costanti. Visualizza i risultati dei tuoi allenamenti chiaramente tracciati nell’app HUAWEI Health e scopri quanto ti stai avvicinando ai tuoi obiettivi. Rendi la corsa un piacere, non una fatica.

Il dispositivo ti offre fino a 14 giorni di autonomia della batteria con una ricarica completa, e fino a 7 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo intenso. Può essere caricato in modalità wireless con uno smartphone, consentendoti quindi la ricarica in qualsiasi momento senza preoccupazioni di autonomia della batteria.

